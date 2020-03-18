Мишустин обновил состав Набсовета АНО "Цифровая экономика"

Набсовет организации "Цифровая экономика" обновлен. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В Наблюдательный совет организации "Цифровая экономика" вошли сразу три представителя правительства: первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Глава Минкомсвязи также будет представлять государство в собрании учредителей АНО "Цифровая экономика".

Первое заседание Наблюдательного совета в новом составе планируется провести в "Цифровой среде" организации "Цифровая экономика" в течение двух недель.