На Кубе зарегистрирован первый смертельный случай от COVID-19

Первый смертельный случай от коронавируса зарегистрирован на Кубе, а общее число выявленных случаев заражения COVID-19 увеличилось до 10. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения республики.

"Утром 18 марта скончался 61-летний пациент из Италии, который в критическом состоянии находился в отделении интенсивной терапии Института тропической медицины им. Педро Кури", - сообщили кубинские власти о первом случае летального исхода от COVID-19. Погибший был одним из трех туристов, у которых первыми на Острове Свободы были выявлены случае заболевания коронавирусом.

Одновременно минздрав сообщил о том, что число выявленных случаев коронавируса увеличилось до 10. Таким образом, со вчерашнего дня подтверждены 3 новых случая. Диагноз поставлен с Центре гигиены и эпидемиологии провинции Вилья-Клара в центральной части страны. Все заболевшие являются гражданами Кубы, один из которых 8 марта вернулся из Мадрида, а двое других из США (8 марта из Калифорнии и 11 марта из Нью-Джерси), они госпитализированы.

Всего, на данный момент под подозрением на заболевание коронавирусом находятся 389 человек, которые госпитализированы. Число помещенных под домашний карантин не сообщается.