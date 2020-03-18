Названа причина смерти Эдуарда Лимонова

Официальной причиной смерти писателя Эдуарда Лимонова стала онкология. Об этом сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия", основателем и лидером которой был Лимонов.

"Он умер от онкологии. Это официальная причина", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Похороны писателя и прощание с ним будут закрытыми для общественности. "Это было последнее желание Эдуарда Вениаминовича", - отметили в пресс-службе партии.

Русский писатель, поэт и публицист, российский политический деятель Эдуард Лимонов ушел из жизни вечером 17 марта в больнице в Москве. Ему было 77 лет. Хорошо знавший Лимонова депутат Госдумы Сергей Шаргунов сообщил, что до последнего дня жизни Лимонов оставался "в трезвом уме и ясной памяти".