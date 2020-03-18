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18.03.2020 20:19
Рубрика: Власть

Новым атаманом Всевеликого войска Донского стал Виталий Бобыльченко

Виталий Бобыльченко назначен новым атаманом Всевеликого войска Донского. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

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Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Утвердить Бобыльченко Виталия Александровича атаманом войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское", - говорится в документе​​​, размещенном на портале правовой информации.

Также президент назначил Павла Артамонова атаманом Енисейского военного казачества.

"Утвердить Артамонова Павла Петровича атаманом Енисейского войскового казачьего общества", - говорится в документе​​​.

Указы вступили в силу с сегодняшнего дня.

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