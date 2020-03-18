Новым атаманом Всевеликого войска Донского стал Виталий Бобыльченко

Виталий Бобыльченко назначен новым атаманом Всевеликого войска Донского. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
"Утвердить Бобыльченко Виталия Александровича атаманом войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское", - говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.
Также президент назначил Павла Артамонова атаманом Енисейского военного казачества.
"Утвердить Артамонова Павла Петровича атаманом Енисейского войскового казачьего общества", - говорится в документе.
Указы вступили в силу с сегодняшнего дня.