Песков назвал индикатор здоровья Путина

Рабочий график президента - лучше всего говорит о его здоровье. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Публичный рабочий график президента, собственно, - лучшее свидетельство его состояния здоровья", - сказал Песков.

Представитель Кремля заверил, что делается все, что нужно, для защиты президента от вирусов и других заболеваний, причем в круглосуточном режиме.

Информации о том, сдавал ли глава государства анализ на коронавирус, у его пресс-секретаря нет, но он обещал уточнить. Сам Песков успешно прошел этот тест. "Мы же все живем, хоть и с мерами предосторожности, рабочей активной жизнью, поэтому здесь нужно просто быть осторожными, прислушиваться к себе и следить за симптомами. Это главное", - заметил он.

Анализы сдали все, кто принимает участие в обеспечении мероприятий президента, а также журналисты кремлевского пула, приглашенные освещать поездку Владимира Путина в Крым.