Новости

В Якутске при взрыве газа и пожаре в доме пострадали три человека 04:40
В Приамурье адвоката и следователя осудили за взятку 04:33
На Сахалине пристава-исполнителя обвинили во взяточничестве 04:33
Венесуэла приостановила авиасообщение с другими странами 04:21
Хабаровскую базу отдыха превратят в карантинный блок 04:19
Глава департамента ветеринарии Якутии уволен после скандала 04:08
Экс-заведующая магаданским детсадом сбежала в Сочи, украв миллион 03:58
Коронавирус COVID-19 выявлен во всех американских штатах 03:45
Байден одержал уверенную победу на праймериз в штате Флорида 03:23
Австралийцам запретили выезжать из страны 02:50
Полмиллиона медицинских масок доставили из Китая в Испанию 02:20
Число жертв коронавируса на Украине увеличилось до двух человек 01:46
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 01:25
Иммунологи предложили лечить коронавирус антителами переболевших 17.03.2020
В Черногории зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом 17.03.2020
В Сербии введен "комендантский час" для противодействия коронавирусу 17.03.2020
На фестивале огня в Иране пострадали 470 человек и двое погибли 17.03.2020
В Саранске возле школы обнаружили труп младенца 17.03.2020
Минобрнауки приостанавливает все проверки своих вузов 17.03.2020
Второй футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом 17.03.2020
Трейлер: все проекты HBO, которые помогут нам переждать пандемию 17.03.2020
Моногородам помогут субсидиями на социальные объекты 17.03.2020
Премьеру "Черной Вдовы" отменили из-за коронавируса 17.03.2020
Володин о Гагариной: Она была надежным тылом для супруга 17.03.2020
Цены на нефть опустились ниже 29 долларов за баррель 17.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
18.03.2020 02:20
Рубрика: В мире

Полмиллиона медицинских масок доставили из Китая в Испанию

Китай направил Испании полмиллиона медицинских масок. Грузовой самолет из Шанхая приземлился в аэропорту Сарагосы во вторник вечером. Отмечается, что маски были предоставлены бесплатно.

Фото: REUTERS
Италия попросила у Китая помощи в борьбе с коронавирусом

Ранее в Испанию были доставлены 546 тысяч масок. Их получают в первую очередь медучреждения Мадрида, где ситуация наиболее сложная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав страны. Ведомство занимается централизованными закупками медицинских материалов для борьбы с COVID-19.

Сейчас Испания находится на втором месте в Европе по числу заразившихся коронавирусом. В стране выявлены более 11 тысяч инфицированных, скончались почти 500 человек.

В мире Европа Испания В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию
Цены на нефть опустились ниже 29 долларов за баррель
ЦИК: Подготовка к голосованию по Конституции начнется со дня опубликования указа
Голикова: В РФ зафиксировано 114 зараженных коронавирусом
Кто оплатит заграничное лечение российских туристов от коронавируса
Как охраняют редких и вымирающих животных в Киргизии