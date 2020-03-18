Полмиллиона медицинских масок доставили из Китая в Испанию

Китай направил Испании полмиллиона медицинских масок. Грузовой самолет из Шанхая приземлился в аэропорту Сарагосы во вторник вечером. Отмечается, что маски были предоставлены бесплатно.

Ранее в Испанию были доставлены 546 тысяч масок. Их получают в первую очередь медучреждения Мадрида, где ситуация наиболее сложная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав страны. Ведомство занимается централизованными закупками медицинских материалов для борьбы с COVID-19.

Сейчас Испания находится на втором месте в Европе по числу заразившихся коронавирусом. В стране выявлены более 11 тысяч инфицированных, скончались почти 500 человек.