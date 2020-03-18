ЦОДД дезинфицирует свои автомобили перед выездом в город

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы начал обработку хлорсодержащими растворами своих автомобилей, которые выезжают в город, а у сотрудников дополнительно начали измерять температуру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобили, которые выезжают на работу в город, ежедневно в начале и по окончанию рабочей смены, проходят профилактическую дезинфекцию хлорсодержащим раствором дезинфицирующего средства. Обработке подвергаются контактные поверхности внутри и снаружи автомобиля: ручки дверей, поручни, пряжки ремней безопасности, приборная панель, рулевое колесо, ручка КПП, подлокотники, подголовники и сидения. Водители мобильных комплексов фотовидеофиксации обеспечены кожными антисептиками для обработки рук. Дорожный патруль дополнительно оснащен медицинскими масками, так как во время работы контактируют с горожанами.

Отмечается, что у всех сотрудников измеряют температуру тела, а в случае появления легкого недомогания не допускают к работе. Чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом, проведен инструктаж по личной гигиене, в служебных помещениях размещены памятки о том, как вести себя, чтобы не заболеть.