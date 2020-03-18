В Калуге москвича осудили на 13 лет за растление малолетних

В Калуге вынесен приговор жителю Москвы за разврат и насилие в отношении малолетних. В деле четыре эпизода, сообщает СУ СК по региону.

Судом и следствием установлено, что 44-летний житель столицы списывался в соцсетях с девочками 11 и 12 лет. Мужчина отправлял им фото и видео сексуального характера. Он убедил одну из девочек увидеться с ним. Встреча произошла на территории Калужской области. Мужчина покатал девочку на машине и предложил ей мобильный телефон за сексуальную близость. Когда девочка отказалась, подсудимый заблокировал двери автомобиля, и добился желаемого насильно.

О случившемся узнали родители девочки, они сразу обратились в полицию. Оперативникам УМВД довольно скоро удалось установить личность мужчины и задержать его.

Суд признал его виновным в развратных действиях (часть 1 статьи 135 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней (пункт "б", части 4 статьи 132 УК РФ). Москвич приговорен к 13 годам колонии строго режима, с дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года.