Под Смоленском пропала женщина с трехлетним сыном

Смоленские следователи начали проверку по факту исчезновения жительницы Дорогобужа и ее ребенка.

- По сообщениям СМИ около 10 дней назад 31-летняя женщина с трехлетним сыном вышла из дома в Дорогобуже и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. В ближайшее время из органов внутренних дел будут истребованы материалы по розыску данных лиц, - рассказала представитель регионального управления СК Наталья Зуева.

В Дорогобуж выехали следователи-криминалисты областного управления. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, приняты меры по розыску матери и ее ребенка с привлечением сотрудников правоохранительных органов и волонтеров.