Сотрудника салона сотовой связи в Костроме задержали за прослушку клиентов

В Костроме вывели на чистую воду сотрудника салона сотовой связи, который наладил бизнес на разглашении тайны переговоров клиентов.

По версии следствия, в июле 2019 года 20-летний сотрудник офиса салона сотовой связи в Костроме по просьбе своего знакомого произвел вход в компьютерную программу - базу данных оператора сотовой связи.

Получив неправомерный доступ к детализации телефонных соединений местной жительницы, он передал сведения о телефонных соединениях клиентки своему приятелю. Передача таких сведений оказалась незаконной, поскольку при этом тайна телефонных переговоров женщины оказалась нарушена.

Когда о произошедшем стало известно сотрудникам регионального УФСБ, против сотрудника салона связи возбудили дело по части 2 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в региональном Следственном управлении СК.

Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит до четырех лет заключения.