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18.03.2020 12:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Северном Бутове закрыли наркопритон

Текст: Ирина Огилько

На юге столицы, в районе Северное Бутово полицейские закрыли наркопритон. Его держал москвич, бравший за вход еду и алкогольные напитки. Об этом "РГ" сообщает пресс-служба МВД по Москве.

Предложено не возбуждать дела по сбыту наркотиков без факта передачи

Обнаружили притон на улице Куликовской сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве. Содержал его 39 летний москвич, он за вознаграждение позволял неизвестным гражданам употреблять в своей квартире наркотические средства. В результате обыска полицейские обнаружили и изъяли предметы для потребления наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Борьба с наркотиками

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