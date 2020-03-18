Чиновника мэрии Якутска заподозрили в мошенничестве

В отношении руководителя управления молодежи и семейной политики администрации Якутска Константина Соколова возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, в крупном размере.

"При возбуждении уголовного дела установлено, что на основании муниципального контракта руководитель подразделения Окружной администрации г. Якутска, будучи заказчиком, принял у исполнителя фактически невыполненные мероприятия по организации и проведению школы-тренинга по развитию добровольчества на сумму 398 000 руб. и составил приказы об их оплате", - сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Якутии.

В сообщении отмечено, что Соколов, предъявив к оплате подложные акты сдачи-приемки оказанных услуг, причинил городу ущерб на эту сумму.

Прокуратура Якутска признала возбуждение уголовного дела в отношении чиновника законным. Ведется предварительное следствие.

Константин Соколов был назначен на должность руководителя муниципального управления в конце июля 2018 года.