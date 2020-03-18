Фтизиатры Бурятии досрочно исполнят рекомендации ВОЗ

В канун Всемирного дня борьбы с чумой ХХ века в Республиканском противотуберкулезном диспансере им. Г. Д. Дугаровой подвели итоги работы.

Врачам-фтизиатрам есть чем гордиться: уровень заболеваемости туберкулезом в регионе существенно ниже, чем средние цифры по России, и продолжает снижаться.

- К 2050 году, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, туберкулез должен быть побежден, а к 2035-му число заболевших им должно сократиться на 90 процентов, умерших - на 95, - рассказывает главный врач медучреждения Антон Зарбуев. - Мы уже сегодня приближаемся к этим цифрам: у нас в регионе показатели смертности ниже, чем в среднем по России, - 4,8 против 5,1.

Двадцать лет назад, по словам Антона Зарбуева, в Бурятии заболевало более 2500 человек, сегодня (по итогам 2019 года) - 420. За оптимистичными показателями - ежедневный кропотливый труд всех медицинских работников Бурятии.

- Прежде всего - профилактика и ранняя диагностика, - объясняет главный врач. - Почти 100-процентная вакцинация новорожденных, иммунологические тесты на наличие в организме микробактерий, регулярные флюорографические исследования - все это помогает выявить заболевание на ранней стадии. Наши врачи ведут огромную просветительскую работу. Сегодня более 90 процентов населения Бурятии знает о туберкулезе: как он передается, чем опасен, как лечится. Формируется ответственное отношение населения к своему здоровью - важнейшее условие победы над заболеванием.

Туберкулез в Бурятии успешно лечат. Врачи-фтизиатры располагают серьезным арсеналом средств для борьбы с этим грозным заболеваниям. Лабораторное оборудование, способное в течение 72 часов определить резистентность микобактерии к антибиотикам, дает возможность назначать эффективную терапию. Современное оборудование - точно видеть очаги поражения, проводить малоинвазивные операции под видеоконтролем. Все это позволяет врачам с уверенностью заявлять, что туберкулез сегодня не приговор.

Огромное внимание уделяется и санитарному контролю - как среди "контактных лиц", где проводится обязательная превентивная терапия, так и в условиях поликлиники и стационара. Ведь пациент, выделяющий палочку Коха, опасен для окружающих, в том числе - для персонала медучреждений. Решением проблемы стал жесткий режим: пациенты ходят в масках, врачи и медсестры - в специальных респираторах. Меры дают результат: в последние годы не было ни одного случая заболевания медработников. А внедрение современной упаковочной линии в пищеблоке диспансера позволило не только свести к нулю риск заражения контактно-бытовым путем, но и сэкономить около двух миллионов рублей в год.

- Пациенты, проходящие лечение в стационаре, теперь получают пищу в герметичных пластиковых одноразовых контейнерах, - пояснил Антон Зарбуев. - Это позволяет существенно сократить расходы на дезинфекцию посуды: нет нужды закупать специальные растворы и емкости для замачивания, заниматься утилизацией отходов, имеющих высокий класс опасности.

Между тем

Достижениями своими коллектив Республиканского противотуберкулезного диспансера по праву гордится, но останавливаться в борьбе с туберкулезом не намерен: слишком коварен враг. Поэтому работа продолжается. И возможно, показатели, которые во всем мире будут достигнуты лишь к 2035 году, в Бурятии станут реальностью значительно раньше.

Лицензия № ЛО-03-01-002861 от 22 марта 2019 г. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер" имени Г. Д. Дугаровой

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