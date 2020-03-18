В Перми задержали "соцработницу", похищавшую деньги у пенсионеров

Оперативники УМВД России по городу Перми совместно с коллегами из Екатеринбурга задержали ранее судимую 31-жительницу Свердловской области. Ее подозревают в совершении преступлений в отношении пенсионеров.

По предварительным данным следствия, злоумышленница представлялась социальным работником и входила в доверие к пенсионерам. В частности, она сообщала пожилым людям о проведении денежной реформы и просила предоставить все накопления, чтобы переписать номера банкнот. Затем она похищала сбережения доверчивых стариков.

Один из пенсионеров собирался предоставить злоумышленнице свои сбережения в размере 130 тысяч рублей, но в последний момент засомневался. Женщина прыснула пенсионеру перцовым баллончиком в лицо, выхватила купюры и скрылась.

В настоящее время подозреваемая по решению суда взята под стражу. Полиция установила ее причастность к двум преступлениям на территории Пермского края и трем преступлениям, совершенных в Екатеринбурге. Общая сумма ущерба, причиненного злоумышленницей потерпевшим, составила порядка одного миллиона рублей.