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18.03.2020 10:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми задержали "соцработницу", похищавшую деньги у пенсионеров

Текст: Алексей Трапезников

Оперативники УМВД России по городу Перми совместно с коллегами из Екатеринбурга задержали ранее судимую 31-жительницу Свердловской области. Ее подозревают в совершении преступлений в отношении пенсионеров.

Фото: Gangis_Khan / iStock
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По предварительным данным следствия, злоумышленница представлялась социальным работником и входила в доверие к пенсионерам. В частности, она сообщала пожилым людям о проведении денежной реформы и просила предоставить все накопления, чтобы переписать номера банкнот. Затем она похищала сбережения доверчивых стариков.

Один из пенсионеров собирался предоставить злоумышленнице свои сбережения в размере 130 тысяч рублей, но в последний момент засомневался. Женщина прыснула пенсионеру перцовым баллончиком в лицо, выхватила купюры и скрылась.

В настоящее время подозреваемая по решению суда взята под стражу. Полиция установила ее причастность к двум преступлениям на территории Пермского края и трем преступлениям, совершенных в Екатеринбурге. Общая сумма ущерба, причиненного злоумышленницей потерпевшим, составила порядка одного миллиона рублей.

Происшествия Преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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