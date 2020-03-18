Видео: В Новосибирске внедорожник влетел в толпу пешеходов на "зебре"

На центральной улице Новосибирска внедорожник Chevrolet Captiva влетел в толпу людей, переходящих дорогу на зеленый свет. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, иномаркой управляла 42-летняя женщина.

По данным полиции ДТП произошло напротив дома № 157 по Красному проспекту, машина выехала на пешеходный переход, где в это время находились люди. Сбив нескольких человек, автомобиль не остановился и проехал еще несколько метров.

В результате серьезно пострадали две жительницы Новосибирска 22 и 58 лет. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. По факту происшествия полицейские проводят проверку, устанавливают его причины и обстоятельства.