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18.03.2020 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за снегопада на границе РФ и Грузии скопилось 655 грузовиков

Текст: Роман Кияшко (Северная Осетия)

Из-за сильного снегопада Военно-Грузинская дорога временно перекрыта. На границе двух государств скопилось большая очередь из автомобилей, сообщили в главном управлении МЧС России по Северной Осетии - Алании.

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
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Автомобильная дорога между Грузией и Россией было полностью перекрыто 16 марта. Сейчас в очереди со стороны РФ ожидают десятки автомобилей, в том числе 655 большегрузов. Сколько легковых авто ждут проезда в Грузию, не сообщается.

Как добавили в МЧС, сообщение будет возобновлено, когда улучшатся погодные условия, и удастся обеспечить безопасный проезд автомобилям.

Также закрыт для проезда и Транскам, соединяющий Россию и Северную Осетию с Южной Осетией. Там запрет действует с 17 февраля. На трассу сошло восемь лавин. Сейчас спасатели совместно с противолавинной службой и дорожными рабочими расчищают горную дорогу.

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