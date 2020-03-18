Из-за снегопада на границе РФ и Грузии скопилось 655 грузовиков

Из-за сильного снегопада Военно-Грузинская дорога временно перекрыта. На границе двух государств скопилось большая очередь из автомобилей, сообщили в главном управлении МЧС России по Северной Осетии - Алании.

Автомобильная дорога между Грузией и Россией было полностью перекрыто 16 марта. Сейчас в очереди со стороны РФ ожидают десятки автомобилей, в том числе 655 большегрузов. Сколько легковых авто ждут проезда в Грузию, не сообщается.

Как добавили в МЧС, сообщение будет возобновлено, когда улучшатся погодные условия, и удастся обеспечить безопасный проезд автомобилям.

Также закрыт для проезда и Транскам, соединяющий Россию и Северную Осетию с Южной Осетией. Там запрет действует с 17 февраля. На трассу сошло восемь лавин. Сейчас спасатели совместно с противолавинной службой и дорожными рабочими расчищают горную дорогу.