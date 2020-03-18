Юный петербуржец съел детали конструктора и едва не погиб

В Санкт-Петербургскую детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Филатова скорая помощь доставила шестилетнего ребенка с улицы Караваевской, который проглотил магниты из конструктора. Мальчик едва не погиб, поскольку у него была диагностирована непроходимость кишечника.

- К сожалению, это довольно распространенный случай, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе клиники. - Маленькие пациенты, проглотившие магниты, в последнее время все чаще становятся пациентами эндоскопического отделения нашей больницы. Подобный недосмотр взрослых может привести даже к летальному исходу.

Магнитные детали детского конструктора опасны в тех случаях, когда ребенок проглатывает не один, а два или больше магнитных шариков, поясняют специалисты клиники. Детали примагничиваются друг к другу, сцепляя стенки разных петель кишечника, вследствие чего и образуется непроходимость.

К сожалению, уследить, сколько маленьких магнитных шариков было в наборе - полторы сотни или на пару меньше - довольно сложно. Поэтому медики настоятельно рекомендуют родителям не покупать детям в возрасте до семи лет игрушки, в которых есть мелкие магнитные детали: змейки, конструкторы и прочее.