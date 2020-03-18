Прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину в центре Петербурга

В центре Петербурга на Большом проспекте Петроградской стороны прохожие спасли мужчину, на которого напали с ножом. Эти же прохожие задержали злоумышленника и передали его прибывшим на место полицейским, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняют в полиции, на остановке общественного транспорта повздорили двое мужчин. В какой-то момент один из них достал нож и ударил оппонента. На остановке было многолюдно. Трое прохожих смогли скрутить нападавшего и передали его полицейским. Раненого доставили в больницу.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области высоко оценили гражданскую позицию мужчин и приняли решение их поощрить.

Что же касается нападавшего, то пока по факту случившегося проводится проверка, по ее результатам будет принято решение возбуждать ли уголовное дело.