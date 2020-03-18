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18.03.2020 16:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину в центре Петербурга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В центре Петербурга на Большом проспекте Петроградской стороны прохожие спасли мужчину, на которого напали с ножом. Эти же прохожие задержали злоумышленника и передали его прибывшим на место полицейским, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Как уточняют в полиции, на остановке общественного транспорта повздорили двое мужчин. В какой-то момент один из них достал нож и ударил оппонента. На остановке было многолюдно. Трое прохожих смогли скрутить нападавшего и передали его полицейским. Раненого доставили в больницу.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области высоко оценили гражданскую позицию мужчин и приняли решение их поощрить.

Что же касается нападавшего, то пока по факту случившегося проводится проверка, по ее результатам будет принято решение возбуждать ли уголовное дело.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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