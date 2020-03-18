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18.03.2020,  
10:32
Текст:  Антон Валагин

Срок службы атомных подлодок РФ увеличат вдвое

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости 960633 17.09.2011 Атомная подводная лодка проекта 949 на рейде на базе 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота в Вилючинске. Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
960633 17.09.2011 Атомная подводная лодка проекта 949 на рейде на базе 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота в Вилючинске. Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В апреле после ремонта и модернизации вернется на боевую службу многоцелевая АПЛ Северного флота К-157 "Вепрь", сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

- Уникальность наших подводных кораблестроителей, ученых и проектантов состоит в том, что они всегда создавали подводные лодки со значительным потенциалом для модернизации в ходе ремонтных работ. Мы не имеем права прощаться с кораблями, которые имеют такой запас прочности. Будем продолжать ремонт в различных объемах и модернизацию атомных подводных лодок проектов 667 БДРМ, 971, 949. В результате такого рационального и логичного подхода практически вдвое будет увеличен срок службы атомных подводных лодок проектов 971 и 949, - рассказал адмирал в интервью "Красной звезде".

Фото: Олег Кулешов / РИА Новости
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"Вепрь" - ударная подлодка третьего поколения проекта 971 "Щука-Б". Субмарины этого типа отличаются малой шумностью и предназначены для охоты за вражескими субмаринами и надводными кораблями, а также охраны российских стратегических ракетоносцев на боевом дежурстве. Вместе с "Вепрем" ремонт с глубокой модернизацией проходят четыре однотипные АПЛ: "Братск", "Волк", "Леопард" и "Самара". Все они получат возможность применять крылатые ракеты "Калибр".

Изначально главной целью атомных подводных ракетоносцев проекта 949 "Антей" считались авианосные группировки. Для борьбы с ними 154-метровые корабли несли по 24 тяжелых крылатых ракеты "Гранит". В процессе модернизации лодки адаптируются для применения новейших ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон" - их на борту каждой субмарины будет до 72.

Подводные стратегические ракетоносцы типа 667 БДРМ "Дельфин" вооружены баллистическими ракетами Р-29РМУ "Синева". В составе Северного флота имеется шесть подлодок этого типа. Одна из них, К-117 "Брянск" проходит средний ремонт с модернизацией в центре судоремонта "Звездочка".

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