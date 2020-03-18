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18.03.2020 17:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Выборгская таможня не пустила в Россию радиоактивный самолет из США

Текст: Вера Черенева
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

На Выборгской таможне не пропустили на территорию России легкомоторный самолет Starduster. Транспортное средство перевозилось через финский город Котку, а туда оно поступило из США. Причиной, по которой не пропустили самолет, стал повышенный уровень радиации, сообщает пресс-служба Выборгской таможни.

Фото: Александр Алпаткин/ТАСС
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Все объясняется просто. До 1970-го года в датчиках подсветки в том числе и на самолетах использовали вещество Радий-226. Когда стало понятно, насколько это вещество может быть опасным, от него отказались. Но самолет, который пытались ввести в Россию, был произведен в начале 60-х и как раз с использованием Радия-226.

Радиационный фон составил 56 микрозиверт час. По оценкам специалистов Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области, при нахождении в кабине пилота больше 10-12 часов можно было получить годовую дозу облучения.

В итоге мужчину, купившего самолет, ждет штраф. Также ему предстоит принять решение, что делать с опасной техникой на территории Финляндии.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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