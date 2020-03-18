Новости

Путин подписал закон о покупке кабмином у ЦБ акций Сбербанка 18:04
Синоптики: В Москву снова вернется зима 18:02
В России стали производить меньше автомобилей 18:00
Суды из-за коронавируса будут рассматривать только безотлагательные дела 17:56
Губернатор Подмосковья усилил меры защиты от коронавируса 17:56
До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса 17:46
Большой оползень перегородил дорогу в Нижнем Новгороде 17:43
На Украине начал действовать дискриминационный закон об образовании 17:40
Кузнецова предложила поддержать семьи с детьми на время пандемии коронавируса 17:36
Исследование: женщин на работе критикуют реже и не так сильно, как мужчин 17:33
Эксперты назвали самые защищенные смартфоны 17:29
Медведев: Поправки в Конституцию укрепят территориальную целостность России 17:23
Британские заповедники объединились в борьбе против изменений климата 17:20
Первый канал прокомментировал отмену "Евровидения-2020" 17:19
Туристы впервые погрузятся на дно Марианской впадины 17:19
Медведев: Западу надо решать реальные проблемы, а не вводить санкции 17:16
На острове Сулавеси обнаружены артефакты возрастом 26 тысяч лет 17:16
В центре Петрозаводска застрелили мужчину 17:16
Выборгская таможня не пустила в Россию радиоактивный самолет из США 17:14
Как оплачивать транспорт при распространении коронавируса 17:08
В Новосибирске коронавирус выявлен у женщины, прилетевшей из Парижа 17:03
В Петербурге спасли двух новорожденных нерпят 17:02
Kia представила новый Sorento. В продаже - к концу года 17:01
Предложено объяснение гравитационному феномену Марса 17:00
В Петербурге запретили мероприятия численностью свыше 50 человек 16:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
18.03.2020 17:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Петрозаводска застрелили мужчину

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.

Дело об убийстве аспирантки историком Соколовым направлено в Генпрокуратуру

По предварительной версии правоохранительных органов, убийство имеет бытовой характер. Между мужчинами произошел конфликт и один выстрелил в другого. Ружье нападавший бросил на месте преступления и скрылся. Его личность установили.

МВД Карелии разыскивает подозреваемого - мужчины 1964 года рождения. Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", сообщили в ведомстве.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва
Кравцов: В школах будут объявлены каникулы с 23 марта до 12 апреля
Черногория дала согласие на возвращение российских туристов
Цена нефти Brent упала ниже 28 долларов впервые с 2016 года
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Можно ли спасти от злоумышленников деньги на своих банковских счетах