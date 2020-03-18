В центре Петрозаводска застрелили мужчину

В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.

По предварительной версии правоохранительных органов, убийство имеет бытовой характер. Между мужчинами произошел конфликт и один выстрелил в другого. Ружье нападавший бросил на месте преступления и скрылся. Его личность установили.

МВД Карелии разыскивает подозреваемого - мужчины 1964 года рождения. Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", сообщили в ведомстве.