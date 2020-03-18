В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8, который перевозил горюче-смазочные материалы. Винтокрылая машина направлялась из населенного пункта Емва в Шиес. На борту находились четыре члена экипажа. Никто не пострадал.

Как рассказали в Следственном комитете России, злоумышленники произвели не менее шести выстрелов, по предварительным данным, картечью. Воздушное судно благополучно приземлилось. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на убийство из хулиганских побуждений" и "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств".