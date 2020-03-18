В Мурманске нашли сбежавшего из карантина по коронавирусу моряка

Минувшей ночью в Мурманске полицейским удалось найти нашли моряка, сбежавшего из инфекционного отделения Мурманской областной клинической больницы, куда он был доставлен на карантин по подозрению на заражение коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по эпидемиологической безопасности Мурманской области.

- Накануне мужчина был снят с рыболовного судна "Стакфелл", прибывшего из Норвегии, - отметили в штабе. - У него были зафиксированы симптомы ОРВИ. Поэтому его сняли с борта и сделали тесты на коронавирус.

Моряк отказался от госпитализации. Дежурный врач больницы ознакомил пациента с предписанием Роспотребнадзора, согласно которому он должен поступить в обсерватор. Однако около 20 часов моряк сбежал из приемного отделения. Врачи сразу оповестили о случившемся полицию. Пациент возвращен в обсерватор.