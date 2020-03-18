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18.03.2020 11:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

ФСБ и МВД России разоблачили крупную подпольную сеть оружейников, развернувших свою деятельность в 16 регионах страны.Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Преступная группа состояла из жителей Коми, Республики Крым, Якутии, Забайкальского, Хабаровского краев, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областей. Все ее участники восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия и изготавливали боеприпасы.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Всего в домах и по местам работы оружейников изъято 193 единицы огнестрельного оружия: четыре пулемета, 11 автоматов, семь пистолетов-пулеметов, 92 винтовки, карабина и ружья, 79 пистолетов и револьверов, а также два гранатомета РПГ-18, 13 ручных осколочных гранат, около 8000 патронов различного калибра, 16 взрывателей различных модификаций, более семи взрывчатых веществ (тротил и порох), а также пули, гильзы, капсюли и оборудование для изготовления боеприпасов.

Благодаря спецоперации ФСБ прекращена деятельность 10 подпольных мастерских для модернизации оружия. Сейчас следователи продолжают вычислять каналы его сбыта.

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