В Краснодаре ночью на парковке сожгли пять иномарок

В столице Кубани сегодня ночью на парковке у многоквартирного дома на улице Филатова, 19/2, находящегося в центральной части города, сгорели пять легковых машин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании поступила дежурному в 03.17 ночи. В 03.25 на место происшествия прибыли спасатели и потушили огонь. Площадь пожара составила пять квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

- Всего огонь повредил пять иномарок, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Сотрудники управляющей компании передали в полицию запись с камер видеонаблюдения, которая подтверждает факт поджога одного из автомобилей. Позже пламя перекинулось на соседние машины. Сейчас по данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают личность преступника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.