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18.03.2020,  
14:50
Текст:  Алексей Брусилов

Советская "Боевая метла" замечена на американском вездеходе

Советская 14,5-мм зенитная установка ЗПУ-4, несмотря на то, что была создана более семи десятилетий назад, активно применяется во многих армиях мира.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Это средство поражения, получившее неофициальное прозвище "Боевая метла", используется как для противовоздушной обороны, так и для огневой поддержки подразделений во время сухопутных операций.

Основой установки являются знаменитые, считающиеся одними из самых мощных в мире пулеметы Владимирова. Скорострельность достигает 1 200 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули превышает 1 000 метров в секунду. Максимальная дальность стрельбы - 2 000 метров.

На расстоянии в 500 метров имеющиеся боеприпасы пробивают бронированные плиты толщиной до 50 мм. В результате имеется возможность уничтожать легкие танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Такие четырехстволки монтируются на различные автомобили: пикапы, грузовики ГАЗ-66, ГАЗ-3308 "Садко", ЗиЛ-157, ЗиЛ-131, а также бронетехнику - МТ-ЛБ, БТР-50, БТР-60 и М113.

На базе Т-72 с использованием ЗПУ-4 был создан "Сирийский терминатор", оказывавший эффективное прикрытие наступавшим танкам и БМП.

Недавно замечена "четверка" на Oshkosh FMTV 4x4 Cargo американского производства. Этот автомобиль с бронированной кабиной используется в сомалийской армии, которая воюет с террористами.

Не исключено, что в будущем мы увидим и другие версии "Боевой метлы" - ничего более мощного в этом классе пока не создано.

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