Постановление правительства Удмуртской Республики от 17 марта 2020 года № 60 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртской Республике за IV квартал 2019 года"

В соответствии с Законом Удмуртской Республики "О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике" Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике за IV квартал 2019 года в расчете на душу населения - 9 455 рублей, для трудоспособного населения - 10 029 рублей, пенсионеров - 7 687 рублей, детей - 9 481 рубль.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Председатель Правительства Удмуртской Республики Я.В.Семенов







