Видео: легковушки на эвакуатор грузят стопкой, одна на другую

Зрелище завораживающее и, стоит признать, абсолютно непонятное. Что тут вообще происходит? С одной стороны, хочется восхититься водителем синей малолитражки, который легко въезжает на эвакуатор, непринужденно перевозя на своей крыше небольшой хэтчбек. Мастер вождения, да еще и со стальными нервами.

А с другой стороны, совершенно непонятно, зачем он так делает. Почему один автомобиль грузят прямо на другой? Неужели нельзя было эвакуировать эти авто чуть бережнее?

Видимо, нет, если судить по еще четырем легковушкам, уложенным на этом же эвакуаторе также - одна на другую.

Судя по голосу за кадром, дело происходит в Германии, на родине рассудочных и законопослушных людей, любящих автомобили и уважающих порядок во всем. Если так - одна машина на другую - эвакуируют особо злостных нарушителей парковки, то им стоило бы призадуматься.