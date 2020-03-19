Приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 18 марта 2020 года № 393 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", на основании Положения о департаменте имущественных отношений Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации Краснодарского края от 23 апреля 2007 г. "О департаменте имущественных отношений Краснодарского края", в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), приказываю:

1. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр в игорной зоне "Красная поляна", с числом посетителей более 100 человек одновременно, приостановить работу с 0 часов 00 минут 18 марта 2020 г. до 0 часов 00 минут 1 мая 2020 г.

2. Начальнику управления финансовой и организационной работы департамента (Реве В.И.) обеспечить:

1) направление настоящего приказа в установленном порядке на электронный адрес департамента информационной политики Краснодарского края для его размещения (опубликования) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также размещение на официальном сайте департамента имущественных отношений Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) направление копий настоящего приказа в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю в семидневный срок после дня первого официального опубликования.

3. Настоящий приказ вступает в силу в день его официального опубликования.

Исполняющий обязанности руководителя департамента М.В.Синицын







