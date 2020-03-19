Приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 18 марта 2020 года № 393 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Новости

Профессии библиотекаря, почтальона и продавца могут исчезнуть 15:12
Подписан приказ о переносе сроков ЕГЭ 15:10
Вице-премьер Японии рассказал о "проклятье" Олимпиады для его страны 15:09
В Германии отменили аренду электросамокатов из-за коронавируса 15:08
Российские ритейлеры понесли издержки из-за повышения спроса на продукты 15:04
В Самаре сотрудника Ространснадзора заподозрили в хищении 15:01
Владимир Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем 15:00
Осужденных переведут в тюрьмы ближе к родным 14:52
Размер взноса в резервный фонд "Турпомощи" на 2020 год составит 1 рубль 14:45
Съемки продолжения сериала "Друзья" переносятся из-за пандемии 14:43
Тысячелетнюю военную базу викингов нашли в Дублине 14:40
Лукашенко поручил наладить производство респираторов 14:35
В Крыму трафик через границу с Украиной сократился в 5,5 раза 14:35
Экспериментальные прототипы ГАЗ: стала известна их судьба 14:35
Коронакараоке: Робби Уильямс записал из дома концерт для Instagram 14:33
Ивановцам на карантине оплатят двухнедельную самоизоляцию 14:25
Volvo отзывает все модели из-за сбоя системы автоторможения 14:06
Трансплантологи впервые применили мидий в челюстно-лицевой хирургии 14:05
"Единая Россия" из-за коронавируса проведет праймериз онлайн 14:03
Врачи рассказали о течении коронавируса у детей 14:01
BBC обнародовала новую концепцию вещания в период коронавируса 13:58
В Германии за выполнением мер из-за коронавируса следят через мобильные 13:54
Для солдат-срочников в России запланировали ввести ипотечные каникулы 13:54
Греция передала Японии олимпийский огонь без свидетелей 13:51
В Китае под землей обнаружили древний металлургический завод 13:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
19 марта 2020 г.

Приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 18 марта 2020 года № 393 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Дата подписания 18 марта 2020 г.
Опубликован 19 марта 2020 г.

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", на основании Положения о департаменте имущественных отношений Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации Краснодарского края от 23 апреля 2007 г. "О департаменте имущественных отношений Краснодарского края", в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), приказываю:

1. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр в игорной зоне "Красная поляна", с числом посетителей более 100 человек одновременно, приостановить работу с 0 часов 00 минут 18 марта 2020 г. до 0 часов 00 минут 1 мая 2020 г.

2. Начальнику управления финансовой и организационной работы департамента (Реве В.И.) обеспечить:

1) направление настоящего приказа в установленном порядке на электронный адрес департамента информационной политики Краснодарского края для его размещения (опубликования) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также размещение на официальном сайте департамента имущественных отношений Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) направление копий настоящего приказа в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю в семидневный срок после дня первого официального опубликования.

3. Настоящий приказ вступает в силу в день его официального опубликования.

Исполняющий обязанности руководителя департамента М.В.Синицын



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией