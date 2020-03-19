Афон закрывает въезд для паломников из-за короновируса

Святая гора Афон с сегодняшнего дня, 19 марта, и до 30 марта полностью закрыта для посещения паломников.

Как сообщает греческое церковное издание "Вима Ортодоксиас", ограничение введено гражданской администраций Афона из-за эпидемии коронавируса.

Отмечается, что приостановка паломничества, а также строгое соблюдение инструкций Кинота - местного органа самоуправления - призваны оградить расположенную в северной Греции монашескую республику от завоза на её территорию инфекции Covid-2019.

Напомним, что на этой, находящейся под формальной юрисдикцией Константинопольского патриархата, территории расположены 20 особо почитаемых в православном мире монастырей. По некоторым оценкам, ежегодно Грецию с целью паломничества посещают около 80-100 тысяч россиян, а Афон посещают около половины из них.