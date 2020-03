BBC обнародовала новую концепцию вещания в период коронавируса

Британская компания ВВС обнародовала новую концепцию вещания во время эпидемии коронавируса. "Примеры нового содержания будут включать занятия физическими упражнениями для пожилых людей, религиозные службы, рецепты и советы по питанию для пожилых людей и семей с низким доходом, а также - теперь, когда школы собираются закрыть - образовательные программы для различных возрастных групп", - говорится в сообщении. ВВС также запускает совершенно новое для себя направление - iPlayer для детей.

"Наша основная роль заключается в том, чтобы донести надежные новости и информацию до аудитории в Великобритании и во всем мире в быстро меняющейся ситуации, а также противодействовать путанице и дезинформации", - сказал генеральный директор корпорации Тони Холл.

Компания вводит еженедельное прайм-шоу Coronavirus special - транслировать его будут по средам на BBC One. А также передвигает политические дебаты. Ток-шоу будет практиковаться с онлайн вызовом гостей и без зрителей в студии. Флагманское развлекательное вечернее ток-шоу The One Show станет потребительской программой, освещающей все аспекты кризиса.

В дневном эфире BBC программа One Health Check UK Live будет непосредственно решать проблемы зрителей, находящихся в изоляции, предлагая советы о том, как сохранить здоровье и счастье дома.

Корпорация будет переориентировать и сайт BBC Food. Там соберут коллекцию рецептов и советов о том, что можно сделать с предметами первой необходимости, особенно для пожилых людей и для семей с низким доходом.

Что касается развлечений, то ВВС возвращает любимые сериалы на своих каналах и на BBC iPlayer. Готовит специальные подборки, в которые входят такие сериалы, как Spooks, The Missing, Waking the Dead, French And Saunders, Wallander and the Honourable Woman и другие.