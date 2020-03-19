Распоряжение правительства Чеченской Республики от 19 марта 2020 года № 139-р "Об утверждении места для организации непрерывного медицинского наблюдения за лицами, возвращающимися из стран с высоким уровнем заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19"

В целях исполнения постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 года № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", подпункта 1.1 пункта 1 протокола совещания у Председателя Правительства Чеченской Республики от 2 марта 2020 года № 02-10 "О мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики и готовности медицинских организаций в случае ее завоза и распространения" и подпункта 1.3 пункта 1 Плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории Чеченской Республики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, утвержденного распоряжением Правительства Чеченской Республики от 25 февраля 2020 года №100-р:

1. Определить пунктом для организации непрерывного медицинского наблюдения за лицами, возвращающимися из стран с высоким уровнем заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, ДОЛ "Святлячок" на 450 мест (с. Сержень-Юрт, ул. А.-Х. Кадырова, 5), ДОЛ "Горный ключ" на 500 мест (с. Автуры, ул. Заречная, 10) и ГБУ "Шалинский психоневрологический интернат" на 350 мест (г. Шали, Ивановская улица, 140).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель М.М.Хучиев







