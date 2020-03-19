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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Эксперты ВОЗ благодарны Китаю

После вспышки новой коронавирусной пневмонии некоторые американские политики и СМИ неоднократно и необоснованно обвиняли Китай в так называемом "преднамеренном сокрытии эпидемии", "затягивании контроля над эпидемией в глобальном масштабе" и "причинении неприятностей и убытков другим странам". Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", американцы пытались в полной мере переложить ответственность на Китай, чтобы скрыть свои медленные и неэффективные противоэпидемические меры.
С эпидемией надо бороться всем миром. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая С эпидемией надо бороться всем миром. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
С эпидемией надо бороться всем миром. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как Китай противостоял эпидемии на самом деле? Факты говорят сами за себя. Благодаря активным усилиям китайского народа стране удалось сдержать распространение эпидемии за месяц с небольшим. 18 марта в провинции Хубэй не зарегистрировано новых подтвержденных случаев заболевания, это является мощным сигналом о том, что эпидемическая ситуация в Китае продолжает улучшаться.

С большим трудом Китай выстоял на первой линии обороны в борьбе с эпидемией, и это высоко оценило международное сообщество.

Как сказал представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа, 31 декабря 2019 года представительство ВОЗ в Китае получило неофициальное уведомление от китайской стороны. 1 января 2020 года ВОЗ организовала видеоконференцию между представительством в Китае, региональными отделениями и штаб-квартирой в Женеве, создала рабочую группу реагирования на эпидемию. 3 января 2020 года Китай официально доложил об эпидемии. 20 и 21 января сотрудники представительства ВОЗ в Китае совершили инспекционную поездку в Ухань.

На самом деле именно своевременный обмен информацией между Китаем и ВОЗ заложил основу для дальнейшего анализа, оценки ситуации и тенденции распространения эпидемии.

18 марта председатель КНР Си Цзиньпин еще раз подчеркнул, что необходимо укреплять международное сотрудничество в области борьбы с эпидемией, тесно сотрудничать с ВОЗ, усиливать анализ и прогноз изменения глобальной эпидемической ситуации. Эти высказывания в полной мере отражают приверженность Китая участию в глобальной борьбе с эпидемией на принципах открытости, прозрачности и сотрудничества.

Именно тогда, когда некоторые американские политики стали фабриковать слухи и обливать Китай грязью, у них в стране обострилась эпидемиологическая ситуация, а также был подтвержден случай заражения коронавирусом неизвестного происхождения.

Однако в начале марта в Центрах по контролю и профилактике заболеваний в США объявили, что не будут публиковать информацию о количестве людей, прошедших тесты на коронавирус по всей стране и о подтвержденных случаях коронавируса в каждом штате.

Такой подход Соединенных Штатов нарушает принципы открытости и прозрачности, что не соответствует их статусу развитой страны с усовершенствованной системой общественного здравоохранения. На самом деле, именно США "скрывают эпидемическую ситуацию", за что их резко критикует мировая общественность.

Несколько дней назад директор Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд на слушаниях в Палате представителей Конгресса США по коронавирусу нового типа заявил, что в стране некоторые случаи заболевания коронавирусной пневмонией с летальным исходом, по всей вероятности, были ошибочно приняты за случаи заражения гриппом. Его высказывания как раз подтверждают предположение, что нулевой пациент, вероятно, появился в США, которые и являются родиной коронавируса. Но до сих пор Соединенные Штаты не давали никаких дополнительных разъяснений. На лицо умышленное сокрытие информации.

18 марта исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом все страны должны объединиться и сотрудничать. "Надо бороться с эпидемией, а не обвинять друг друга", - подчеркнул чиновник.

А американским политикам, которые умышленно уклоняются от своих прямых обязанностей, лучше бы заняться защитой жизни и здоровья граждан своей страны.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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