Распоряжение правительства Республики Калмыкия от 18 марта 2020 года № 77-р

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Правительства Республики Калмыкия от 23 сентября 2005 г. № 282 "О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия", протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Калмыкия от 18 марта 2020 г. № 3, а также в связи с угрозой распространения в Республике Калмыкия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1. Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия с 17 час. 00 мин. 18 марта 2020 года.

2. Запретить проведение на территории Республики Калмыкия театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, деловых и других массовых мероприятий с численностью участников свыше 50 человек.

3. Определить границы зоны угрозы чрезвычайной ситуации в пределах территории Республики Калмыкия.

4. Установить региональный уровень реагирования на угрозу чрезвычайной ситуации.

5. Общее руководство по организации мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайной ситуации возложить на Министерство здравоохранения Республики Калмыкия.

6. Министерству здравоохранения Республики Калмыкия:

а) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, с привлечением дополнительного медицинского персонала, а также обеспечить отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ), внебольничной пневмонии;

б) принять меры по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем);

в) организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями за медицинской помощью, вызовов скорой медицинской помощи, а также учет количества госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями;

г) уточнить сведения о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, проживающих на территории обслуживания медицинской организации.

д) обеспечить:

готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой, отбору биологического материала от больных для исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

корректировку схем перепрофилирования медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно, для госпитализации лиц, больных внебольничными пневмониями, предусмотрев создание условий их изолированного пребывания в стационарных условиях специально для данного контингента больных;

маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных;

оснащение специалистов бригад скорой медицинской помощи, медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно (в приемных отделениях), в фельдшерско-акушерских пунктах - пульс-оксиметрами; отделений медицинских организаций по оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и внебольничными пневмониями - аппаратами для неинвазивной вентиляции легких;

поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь стационарно, и аптечной сети;

возможность оперативного получения медицинскими работниками медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно, фельдшерско-акушерских пунктов, отделений медицинских организаций по оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и внебольничными пневмониями, консультаций по вопросам оказания медицинской помощи у опытных клиницистов дифференциальной диагностики пневмоний;

медицинское наблюдение на срок 14 календарных дней всех граждан, прибывающих из стран (Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран, Республика Корея, Итальянская Республика и иные страны), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), по месту их пребывания. При появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), обеспечить их немедленную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных;

незамедлительное проведение регламентированного комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);

возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в пределах 14 календарных дней с момента их возвращения;

тщательный сбор медицинскими работниками эпидемиологического анамнеза при обращении за медицинской помощью лиц с признаками респираторной инфекции, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия:

при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий (карантина);

при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) организовать комплекс противоэпидемиологических мероприятий;

в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения Республики Калмыкия при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

8. Главам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элисты привести силы и средства звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия в режим повышенной готовности для принятия оперативных мер по предупреждению чрезвычайной ситуации, снижению ущерба и потерь в случае их возникновения.

9. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителям органов исполнительной власти Республики Калмыкия, главам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элисты:

обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в электронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения Республики Калмыкия о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.

10. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия:

организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), рабочих мест и мест общего пользования;

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры;

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством.

Председатель Правительства Республики Калмыкия Ю.Зайцев







