Распоряжение главы Республики Калмыкия от 13 марта 2020 года № 77-рг

Новости

Парламент Новой Зеландии принял закон о легализации абортов 02:44
Австралийская Qantas отменила все международные рейсы 02:40
Посольство РФ занялось вопросом вывоза с Тенерифе российских туристов 02:21
Лайнер с российскими туристами на борту вылетел из Черногории в Москву 02:07
Трамп подписал закон о продукции военного назначения для борьбы с COVID-19 01:45
Орбита МКС будет снова скорректирована 01:09
У спикера сената Бразилии подтвердился коронавирус 00:55
Вашингтон ввел санкции в отношении пяти иранских ученых 00:35
На Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 16 00:33
Сенат США одобрил законопроект о программе помощи при коронавирусе 00:21
Автоперевозчики грузов и экспедиторы смогут застраховать свою ответственность 00:05
Минобороны назвало фейком приказ о "комендантском часе" в Москве 18.03.2020
РЖД отменяет ряд поездов между РФ и Беларусью 18.03.2020
При досрочном завершении сезона топ-лиги Европы потеряют около 4 млрд евро 18.03.2020
Телеведущая Лера Кудрявцева одобрила решение не проводить "Евровидение" 18.03.2020
ДНР из-за угрозы коронавируса закроет КПП через линию соприкосновения 18.03.2020
Милош Бикович призвал поддержать борющихся с коронавирусом специалистов 18.03.2020
Шотландия отказалась от референдума за независимость из-за коронавируса 18.03.2020
ATP и WTA приостановили турниры до 7 июня 18.03.2020
Рынок контента MIPTV пройдет в онлайн-формате 18.03.2020
В МИД назвали "откровенной ложью" слова Помпео о военных РФ в Сирии 18.03.2020
Rolls-Royce объявила о приостановке производства автомобилей 18.03.2020
Путин пообещал исправить указ о жилье для ветеранов МВД 18.03.2020
Генетики: живучесть коронавируса варьируется в зависимости от поверхности 18.03.2020
Пелагея философски отнеслась к отмене "Евровидения" из-за пандемии 18.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
19 марта 2020 г.

Распоряжение главы Республики Калмыкия от 13 марта 2020 года № 77-рг

Дата подписания 13 марта 2020 г.
Опубликован 19 марта 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 1.2 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 10 марта 2020 г. № 10:

не проводить с 14 марта по 14 апреля 2020 года на территории Республики Калмыкия театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные, деловые и другие массовые мероприятия с численностью участников свыше 100 человек.

Глава Республики Калмыкия Б. Хасиков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией