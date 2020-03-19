Распоряжение главы Республики Калмыкия от 13 марта 2020 года № 77-рг

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 1.2 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 10 марта 2020 г. № 10:

не проводить с 14 марта по 14 апреля 2020 года на территории Республики Калмыкия театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные, деловые и другие массовые мероприятия с численностью участников свыше 100 человек.

Глава Республики Калмыкия Б. Хасиков







