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19 марта 2020 г.

Постановление правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 марта 2020 года № 37-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике за IV квартал 2019 г."

Дата подписания 17 марта 2020 г.
Опубликован 19 марта 2020 г.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ "О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике за IV квартал 2019 г. в расчете на душу населения 10872 рубля, для трудоспособного населения - 11330 рублей, для пенсионеров - 8551 рубль, для детей - 11472 рубля.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков



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