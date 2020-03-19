Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19 марта 2020 года № 23-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В связи с ухудшением ситуации в мире по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Кемеровской области от 17.03.2020 № 7 "О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Кемеровской области от 14.03.2020 № 6 "О мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе":

1. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев





Приложение к распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19 марта 2020 г. № 23-рг





"О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях реализации протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 13.03.2020 № 11, постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и на основании постановления Главного государственного санитарного врача Кемеровской области от 14.03.2020 № 6 "О мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе":

1. Ввести с 16.03.2020 до 30.04.2020 на территории Кемеровской области - Кузбасса режим функционирования для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "Повышенная готовность".

2. Запретить запланированные на территории Кемеровской области - Кузбасса театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия с числом участников более 100 человек.

3. Гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся в Кемеровской области - Кузбассе (далее - граждане), воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - новая коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Всемирной организации здравоохранения (www.who.int) и на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (https://rospotrebnadzor.ru).

4. Гражданам, прибывшим из стран, эпидемически неблагополучных по новой коронавирусной инфекции:

4.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, контактную информацию по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru.

4.2. Проинформировать медицинскую организацию по месту прикрепления полиса обязательного медицинского страхования (добровольного медицинского страхования) о возвращении из стран неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, указанных в абзаце первом настоящего пункта, для организации медицинского наблюдения.

4.3. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций и сообщить по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru.

4.4. Обеспечить изоляцию на дому в отсутствие контактных лиц на 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса:

5.1. Воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях.

5.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и временно отстранять от рабочего процесса с целью медицинского наблюдения.

5.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций.

5.4. При поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений учреждения (организации).

5.5. Обеспечить внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.

6. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно­-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и по перевозке пассажиров всеми видами транспорта, обеспечить ежедневное проведение мероприятий по дезинфекции, в том числе проводить текущую дезинфекцию химическими дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению при вирусных инфекциях, гигиеническую обработку рук, обеззараживание и очистку воздуха с применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений.

7. Образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса:

7.1. Усилить санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса.

7.2. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и временно отстранять от учебного процесса с целью медицинского наблюдения.

7.3. Проводить текущую дезинфекцию химическими дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению при вирусных инфекциях, гигиеническую обработку рук, обеззараживание и очистку воздуха с применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений.

7.4. Отказаться от проведения мероприятий с участием обучающихся на территории Кемеровской области - Кузбасса и за ее пределами.

8. Членам Правительства Кемеровской области - Кузбасса осуществлять служебные командировки на территории иностранных государств, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, по поручению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса.

9. Руководителям исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса:

9.1. Осуществлять служебные командировки на территории иностранных государств, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, по поручению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса.

9.2. Отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях.

9.3. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении.

9.4. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении.

9.5. Организовать взаимодействие с подведомственными государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса и государственными унитарными предприятиями Кемеровской области -Кузбасса, направленное на соблюдение данными организациями и их работниками требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении.

10. Рекомендовать лицам, замещающим государственные должности Кемеровской области - Кузбасса, не указанным в пункте 8 настоящего распоряжения, осуществлять служебные командировки на территории иностранных государств, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, в исключительных случаях.

11. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Кемеровской области - Кузбассе:

11.1. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении.

11.2. Оказывать в пределах компетенции содействие исполнительным органам государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в реализации мер профилактики новой коронавирусной инфекции.

12. Рекомендовать главам муниципальных образований, органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса:

12.1. Воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной профессиональной основе, муниципальных служащих, иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

12.2. Оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения медицинскими организациями их функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

12.3. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении.

12.4. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении.

12.5. Отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях.

12.6. Организовать взаимодействие с подведомственными муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, направленное на соблюдение данными организациями и их работниками требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении.

13. Министерству здравоохранения Кузбасса:

13.1. Обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, направленную на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), отбору биологического материала и направлению его для исследования на новую коронавирусную инфекцию.

13.2. Обеспечить запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, готовность медицинского оборудования (в том числе аппараты ИВЛ, ЭКМО, пульсоксиметры) в медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса.

13.3. Обеспечить амбулаторно-поликлинические учреждения и фельдшерско-акушерские пункты пульсоксиметрами, бригады скорой медицинской помощи - пульсоксиметрами и приборами для подачи кислорода.

14. Заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельнику А.М. осуществлять в постоянном режиме мониторинг ситуации с распространением в Кемеровской области - Кузбассе новой коронавирусной инфекции с представлением информации Губернатору Кемеровской области - Кузбасса.

15. Перевести работу Оперативного штаба по противодействию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе в круглосуточный режим. Руководство штабом оставляю за собой.

16. Рекомендовать главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности создать штабы по противодействию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

17. Заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) Догадову В.А. осуществлять непрерывный контроль, при необходимости с выездом, за реализацией установленных настоящим распоряжением мероприятий.

18. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

19. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

20. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.



