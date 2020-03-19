В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019" Правительство Ленинградской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117 "О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ленинградской области" следующие изменения:

в наименовании термин "(2019-nCoV)" заменить термином "COVID-19";

в преамбуле слова "распространения в Ленинградской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" заменить словами "распространения в Ленинградской области новой коронавирусной инфекции COVID-19";

в пункте 2:

слова "300 человек" заменить словами "100 человек одновременно";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Временно приостановить предоставление социальных услуг, предусматривающих проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий."; пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: "Гражданам старше 65 лет рекомендовать воздержаться от посещения общественных мест.";

в пункте 5 термин "(2019-nCoV)" заменить термином "COVID-19";

пункт 6.2 дополнить словами: " , а также возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации для лиц, посещавших территории за пределами Российской Федерации.";

дополнить пунктом 6.6 следующего содержания:

"6.6. Обеспечить совместно с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, Главным управлением МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Главным управлением МЧС России по Ленинградской области координацию деятельности по исполнению постановлений Главного санитарного врача Российской Федерации и настоящего постановления по работе и принятию соответствующих мер с иностранными и российскими гражданами, посещавшими территории за пределами Российской Федерации.";

пункт 8.5 изложить в следующей редакции:

"8.5. Активизировать внедрение дистанционных способов осуществления работниками трудовых функций, а также проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.";

дополнить пунктом 8.6 следующего содержания:

"8.6. Обеспечить дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и др.) в помещениях в течение дня, использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха.";

пункт 9 после слов "торговых объектах," дополнить словами "объектах общественного питания,";

пункт 10 дополнить словами ", спортивную подготовку";

дополнить пунктами 10.4. и 10.5 следующего содержания:

"10.4. Обеспечить возможность свободного посещения занятий обучающимися (лицами, проходящими спортивную подготовку) по их решению, доведенному до сведения указанных организаций, а в отношении несовершеннолетних - по решению их родителей или законных представителей.

10.5. Не допускать на территорию указанных организаций лиц, в том числе сотрудников и обучающихся (лиц, проходящих спортивную подготовку), в отношении которых принято постановление Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области об изоляции, а также прибывших с территории за пределами Российской Федерации."

в пункте 11.1 термин "(2019-nCoV)" заменить термином "COVID-19";

дополнить пунктами 11.7 и 11.8 следующего содержания:

"11.7. Обеспечить в находящихся в их ведении образовательных организациях возможность свободного посещения занятий обучающимися (лицами, проходящими спортивную подготовку) по их решению, доведенному до сведения указанных организаций, а в отношении несовершеннолетних - по решению их родителей или законных представителей.

11.8. Не допускать на территорию указанных организаций лиц, в том числе сотрудников и обучающихся (лиц, проходящих спортивную подготовку), в отношении которых принято постановление Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области об изоляции, а также прибывших с территории за пределами Российской Федерации.";

пункт 15 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3) на обеспечение возможности свободного посещения занятий обучающимися (лицами, проходящими спортивную подготовку) по их решению, доведенному до сведения указанных организаций, а в отношении несовершеннолетних - по решению их родителей или законных представителей;

4) на недопущение на территорию указанных организаций лиц, в том числе сотрудников и обучающихся (лиц, проходящих спортивную подготовку), в отношении которых принято постановление Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области об изоляции, а также прибывших с территории за пределами Российской Федерации.".

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







