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19.03.2020 / 21:28
Мода
Текст: Оксана Бугрименко

Спортивный стиль, каблуки с монограммами и платформы в женской обуви Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton
Фото: Louis Vuitton

Весенне-летняя коллекция женской обуви Louis Vuitton сочетает в себе классику и футуризм, спортивный стиль и винтаж, утонченность и игру в мужское-женское.

Гвоздь этого сезона - лоферы, "переизобретенные заново" креативным директором женской линии Николя Гескьером. Их стиль балансирует на грани мужского и женского, сохраняя при этом эстетические коды марки. В модели Swift комбинируется кожа и высокотехнологичные ткани.

Одна из характерных деталей коллекции - каблук, форма которого повторяет форму цветка монограммы Louis Vuitton. И в то время как остальная часть обуви остается черной, в каблуке используются те же цвета, что и в паттерне монограммы.

Фото: Louis Vuitton

Бесспорно денди-модель - классические лоферы Academy, которым придан современный характер благодаря утолщенной платформе из нескольких слоев кожи.

Такие же, чуть преувеличенные формы, наблюдаются в дерби Beaubourg с танкеткой "сверхгабаритного" размера.

Модели Podium - напротив, очень женственны и отсылают к ощущению 70-х годов. От высоких сапог и ботильонов до сандалий на платформе - во этой линии есть винтажный шарм.

Мгновенно привлекают внимание кроссовки Archlight в футуристическом стиле с фирменной негабаритной подошвой. Марка обновляет эту модель каждый сезон, и в коллекции весна-лето 2020 она предстает в новой цветовой гамме.

Коллекция весна-лето 2020 года уже доступна в магазинах Louis Vuitton.

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