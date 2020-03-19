Матвиенко обсудила коронавирус со спикером Сената Франции

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Сената Французской Республики Жерар Ларше в телефонном разговоре обсудили роль парламентариев в противодействии распространению коронавируса и вопросы двустороннего сотрудничества. Как сообщает пресс-служба СФ, беседа состоялась по инициативе французской стороны.

"Собеседники обменялись информацией о мероприятиях по противодействии пандемии коронавирусной инфекции на национальных и международном уровнях, - говорится в сообщении. - Отмечена значимость законодательной поддержки соответствующих мероприятий, организуемых исполнительными органами власти".

Также Матвиенко и Ларше обсудили ход подготовки совместных докладов профильных комитетов по международным делам. Первый из них был опубликован в 2018 году, соответствующие рекомендации докладывались президентам России и Франции.

Спикеры условились, что новый доклад на тему "Россия-Франция: за повестку дня, основную на доверии" должен быть согласован до конца текущего месяца и после этого официально представлен в Москве и в Париже.

В ходе беседы также был согласован график двусторонних контактов по парламентской линии и подчеркнута важность для России и Франции мероприятий, связанных с 75-летием окончания Второй мировой войны.