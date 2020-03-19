Москалькова пожаловалась правительству на отсутствие масок в аптеках

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, убедившись, что в аптеках нет антисептиков и медицинских масок, попросила председателя правительства России Михаила Мишустина внести их в минимальный ассортимент препаратов для медпомощи.

"В целях защиты прав граждан на охрану здоровья и предотвращения заражения коронавирусом я незамедлительно направила обращение к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос о внесении медицинских масок и антисептических средств в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, и дать поручение о разрешении этой острой проблемы", - сообщает омбудсмен в своем Instagram.

К слову, отсутствия масок и антисептиков подтвердили и омбудсмены в субъектах РФ.