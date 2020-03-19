Москва сделает все необходимое для возвращения граждан Беларуси домой

"Этот вопрос проговаривался в телефонном разговоре двух министров иностранных дел. С нашей стороны будут предприняты все необходимые шаги, чтобы эту проблему решить", - цитирует Руденко РИА Новости.

Дипломат также отметил, что данные о числе граждан Беларуси, прибывающих в транзитную зону аэропорта во Внуково, постоянно меняются в зависимости от количества прилетающих из-за рубежа рейсов. Руденко не исключил, что количество приезжающих белорусских граждан может возрасти. На данный момент решается вопрос, как их можно переправить на родину, при этом не нарушая постановление российского правительства.

Напомним, что в связи с распространением нового коронавируса российские власти решили закрыть границу с Беларусью для перемещения людей. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, было решено до 1 мая ограничить въезд на российскую территорию иностранцев, в том числе граждан Беларуси. Согласно заявлению белорусского посольства в РФ, с 18 марта транзит граждан Беларуси, возвращающихся домой через Москву, будет возможен только через аэропорты Домодедово и Шереметьево, причем транзит должен быть совершен в одном из этих аэропортов в течение 24 часов. Подобные нововведения создали затруднительное положение для тех белорусских туристов, которые должны были лететь через аэропорт Внуково.