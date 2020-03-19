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19.03.2020,  
16:02
Текст:  Майя Бирюкова

National Interest высоко оценил потенциал российских "Черных дыр"

Подводные лодки проектов 877 и 636, получившие на Западе неофициальное название "Черные дыры", способны изменить баланс сил в Южно-Китайском море. К этому выводу пришел автор National Interest, эксперт по вопросам безопасности США Калеб Ларсон.

Фото: Пресс-служба ПО "Севмаш"
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Одни из самых бесшумных в своем классе, компактные дизель-электрические "Палтусы" и "Варшавянки" предназначены для операций в прибрежных водах: главным образом, для уничтожения надводных кораблей и подлодок. Автор напомнил, что подлодки проекта 877, получившие по кодификации НАТО название Kilo, поступили на вооружение СССР в 80-е годы прошлого века. Модернизированные подлодки проекта 636.3, кодифицированные НАТО как Improved Kilo, имеют улучшенные по сравнению с предшественником характеристики - двигатели, боевое оснащение и системы, повышающие скрытность субмарин.

Калеб Ларсон достаточно подробно рассматривает основные показатели обеих подлодок и приходит к выводу, что тихая и маневренная субмарина имеет больше шансов на победу в Южно-Китайском море в случае возможного конфликта. "Экспортный успех субмарин особенно высок в тех странах, которые заинтересованы в контроле над Южно-Китайским морем, среди которых Вьетнам и Китай. В случае конфликта в этом море США, которые предпочитают более крупные и менее маневренные атомные подлодки, могут оказаться в невыгодном положении по сравнению с противником на более мелких, бесшумных и маневренных субмаринах", - резюмировал он.

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Фото: Hunini/wikimedia.org
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