Орбита МКС будет снова скорректирована

Орбита Международной космической станции (МКС) будет увеличена при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-13". Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос", отметив, что корректировка будет проведена в четверг вечером.

По плану, двигатели "Прогресса" включатся в 20:14 мск и проработают в течение 534 секунд. Это позволит увеличить среднюю орбиту станции примерно на 1,1 км - до 419 км, пишет ТАСС. По данным специалистов, этот маневр необходим для формирования баллистических условий для стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-16" и возвращения на Землю "Союза МС-15".

Напомним, ранее орбита станции была скорректирована в январе в два этапа. Это позволило сформировать условия для посадки корабля "Союз МС-13", которая состоялась шестого февраля.

Сейчас на МКС находятся россиянин Олег Скрипочка и астронавты НАСА Джессика Меир и Эндрю Морган. Их возвращение на Землю запланировано на 17 апреля. С девятого апреля экипаж должен увеличиться: на станцию прибудут Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди.