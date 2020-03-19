Парламент Новой Зеландии принял закон о легализации абортов

Министр юстиции Новой Зеландии Эндрю Литтл сообщил, что парламент страны принял закон о легализации проведения абортов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства.

По словам Литтла, более сорока лет аборт являлся единственной медицинской процедурой, которая считалась преступлением в Новой Зеландии. "Отныне аборты будут справедливо рассматриваться как медицинский случай", - цитирует ТАСС главу ведомства. Изменения законодательства позволят обеспечить своевременными консультацией и лечением всех женщин, решившихся на аборт. В предложенный правительством законопроект были внесены несколько изменений, в том числе в части ужесточения критериев для прерывания беременности после срока в 20 недель.

Газета The New Zealand Herald отмечает, что закон, легализующий аборты, был принят парламентом в третьем чтении с 68 голосами за и 51 - против. Теперь документ направлен в офис генерал-губернатора для получения королевского разрешения. Только после этого он официально вступит в силу.