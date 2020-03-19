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19.03.2020 18:36
Рубрика: В мире

Премьер Нидерландов отказался от идеи "контролируемого заражения"

Текст: Александр Саможнев

В неприятную ситуацию попал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В телеобращении к населению он продвигал идею "стадного иммунитета". Против эпидемии коронавируса ничего предпринимать не нужно до появления "группового иммунитета", утверждал он. Теперь политик отказался от своих слов и полагается на ученых, сообщает портал журнала Blick.

Фото: VALERY HACHE / AFP
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Ранее Рютте предлагал не останавливать общественную жизнь. При этом молодые здоровые люди могут заразиться, поскольку болезнь, как правило, для них безвредна. Тем самым сгладится пик инфекций, а система здравоохранения перегружаться не будет. Всем остальным окажут помощь. СМИ полагают, что о "контролируемом заражении" впервые говорил советник премьера Яап ван Диссел. Ранее с подобными предложениями выступал британский премьер Борис Джонсон.

Планы Рютте осудила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По оценкам экспертов, не доказано, что "групповой иммунитет" может выработаться при коронавирусе. Кроме того, существует риск, что система здравоохранения рухнет из-за сильной динамики эпидемии. Это приведет к смерти тысяч людей.

Отправить главу правительства в отставку призвал правый популистский политик Герт Вилдерс. "Я не хочу, чтобы люди болели и подвергались риску", - выступил он с эмоциональной речью в парламенте.

Между тем, статистически в Нидерландах в три раза больше случаев заражения коронавирусом, чем в Италии. В стране зарегистрировано 2051 инфицированный. От болезни умерли 58 человек. Правительство приняло ряд мер по борьбе с эпидемией. Отменены массовые мероприятия с более чем 100 участниками. Закрыты на карантин школы, введен запрет на въезд граждан, не входящих в Евросоюз.

В мире Европа Нидерланды Распространение коронавируса COVID-19

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