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19.03.2020 08:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Подъемные платформы для ветеранов установят в подъездах до 9 мая в Москве

Текст: Ирина Огилько

Накануне 75-летия Победы в подъездах московских домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, установят 19 подъемных платформ. Все работы планируется закончить до 9 мая. Подробности рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Петр Бирюков уточнил, что два подъемника уже сданы. Один из них установлен в Северо-Восточном округе, на улице Хачатуряна, другой будет работать для ветерана из Зеленограда. В настоящее время ведутся работы по установке еще 17 платформ на северо-востоке, северо-западе, юго-западе, на юге и в Зеленограде.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Для того, чтобы поставить подъемник, подъезд технически обследуют, выясняя какого типа устройство подойдет в каждом конкретном случае. При этом в обязательном порядке учитываются требования технических и противопожарных норм.

Когда позволяют условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам.

- Такие платформы - это своего рода мини-лифт, позволяющий преодолевать расстояние до 4 метров. Если данную платформу в подъезде разместить невозможно, устанавливается подъемник наклонного типа. Эта конструкция монтируется на стене рядом с лестничным маршем. Она компактна и не мешает другим людям. Такие платформы могут использоваться как для прямых лестниц, так и для имеющих более сложную конструкцию, - рассказал Петр Бирюков.

Для ветеранов Великой Отечественной войны в этом году будет установлено 13 платформ наклонного и 6 вертикального типа.

При установке подъемных платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан. В частности, устанавливаются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно, оборудуются системы визуального и диспетчерского контроля. Для использования подъемной платформы человек нажимает кнопку связи и вызывает сотрудника диспетчерской, который запускает подъемник и с помощью системы видеонаблюдения контролирует весь путь до выхода из подъезда.

- В этом году в подъездах московских домов, где живут маломобильные граждане, планируется установить более 260 подъемных платформ. В настоящее время работы идут по 115 адресам, по остальным завершается проектирование, - уточнил заместитель мэра.

Всего с 2011 по 2019 годы в городе было установлено более 1300 подъемных платформ для маломобильных граждан.

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