ВДНХ закрывает места, рассчитанные на прием более 50 посетителей одновременно

С целью предупреждения распространения вируса COVID-19 при неблагополучной эпидемиологической ситуации на ВДНХ частично отменят культурные, выставочные, досуговые, образовательные и другие мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

В сообщении также сказано, что в связи с этим временно закрываются музеи, выставки, образовательные и культурные центры, предприятия общественного питания и учреждения досуга, которые рассчитаны на прием 50 и более посетителей.

Уточняется, что вся территория ВДНХ, включая парк "Останкино", спортивные площадки, ряд объектов и предприятий общественного питания, остаются открытой.