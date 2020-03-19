ВТБ в Белгородской области нарастил кредитный портфель в сегменте СМБ

Новости

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове 15:15
Genesis G70 разжился новыми комплектациями в России 15:13
Профессии библиотекаря, почтальона и продавца могут исчезнуть 15:12
Подписан приказ о переносе сроков ЕГЭ 15:10
Вице-премьер Японии рассказал о "проклятье" Олимпиады для его страны 15:09
В Германии отменили аренду электросамокатов из-за коронавируса 15:08
Российские ритейлеры понесли издержки из-за повышения спроса на продукты 15:04
В Самаре сотрудника Ространснадзора заподозрили в хищении 15:01
Владимир Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем 15:00
Осужденных переведут в тюрьмы ближе к родным 14:52
Размер взноса в резервный фонд "Турпомощи" на 2020 год составит 1 рубль 14:45
Съемки продолжения сериала "Друзья" переносятся из-за пандемии 14:43
Тысячелетнюю военную базу викингов нашли в Дублине 14:40
Лукашенко поручил наладить производство респираторов 14:35
В Крыму трафик через границу с Украиной сократился в 5,5 раза 14:35
Экспериментальные прототипы ГАЗ: стала известна их судьба 14:35
Коронакараоке: Робби Уильямс записал из дома концерт для Instagram 14:33
Ивановцам на карантине оплатят двухнедельную самоизоляцию 14:25
Volvo отзывает все модели из-за сбоя системы автоторможения 14:06
Трансплантологи впервые применили мидий в челюстно-лицевой хирургии 14:05
"Единая Россия" из-за коронавируса проведет праймериз онлайн 14:03
Врачи рассказали о течении коронавируса у детей 14:01
BBC обнародовала новую концепцию вещания в период коронавируса 13:58
В Германии за выполнением мер из-за коронавируса следят через мобильные 13:54
Для солдат-срочников в России запланировали ввести ипотечные каникулы 13:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Два варианта, при которых прекратится пандемия коронавируса
Два варианта, при которых прекратится пандемия коронавируса
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
19.03.2020 13:45
Проект: В регионах

ВТБ в Белгородской области нарастил кредитный портфель в сегменте СМБ

По итогам 2019 года ВТБ в Белгородской области увеличил кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса на 51%, до 15 млрд рублей. Наибольшие доли в отраслевой структуре портфеля занимают предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства (57%), а также торговли (10%).

В рамках действующих программ господдержки кредитный портфель ВТБ вырос почти в 2 раза и превысил 7,3 млрд рублей. Одной из наиболее востребованных остается программа, реализуемая совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. Кредитный портфель по ней составляет более 7 млрд рублей (рост в 2 раза за год).

Документарный портфель в сегменте СМБ вырос более чем вдвое и достиг 2,9 млрд рублей. В прошлом году наиболее активно гарантиями банка ВТБ пользовались компании, работающие в сфере транспорта и инфраструктурного строительства, пищевой промышленности, химической отрасли.

Объем привлеченных средств среднего и малого бизнеса за отчетный период увеличился на 16% и составил 14,4 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент Виктор Кривошеев отметил: "В 2019 году мы отмечали высокую бизнес-активность и интерес к действующим механизмам государственной поддержки предпринимателей - этим в том числе обусловлен прирост более чем на 5 млрд кредитного портфеля в сегменте среднего и малого бизнеса. Обладая полным спектром инструментов для эффективной комплексной работы с предпринимателями, мы намерены продолжать наращивать объемы в этом направлении".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Банка ВТБ (ПАО)

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы ЦФО Компании Финансы ВТБ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Оперштаб: Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Мишустин о коронавирусе: Мы справимся с этой угрозой
Путин назвал свои источники информации
ЦБ поддержит валютный рынок в случае сильного падения цен на нефть