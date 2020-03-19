ВТБ в Белгородской области нарастил кредитный портфель в сегменте СМБ

По итогам 2019 года ВТБ в Белгородской области увеличил кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса на 51%, до 15 млрд рублей. Наибольшие доли в отраслевой структуре портфеля занимают предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства (57%), а также торговли (10%).

В рамках действующих программ господдержки кредитный портфель ВТБ вырос почти в 2 раза и превысил 7,3 млрд рублей. Одной из наиболее востребованных остается программа, реализуемая совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. Кредитный портфель по ней составляет более 7 млрд рублей (рост в 2 раза за год).

Документарный портфель в сегменте СМБ вырос более чем вдвое и достиг 2,9 млрд рублей. В прошлом году наиболее активно гарантиями банка ВТБ пользовались компании, работающие в сфере транспорта и инфраструктурного строительства, пищевой промышленности, химической отрасли.

Объем привлеченных средств среднего и малого бизнеса за отчетный период увеличился на 16% и составил 14,4 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент Виктор Кривошеев отметил: "В 2019 году мы отмечали высокую бизнес-активность и интерес к действующим механизмам государственной поддержки предпринимателей - этим в том числе обусловлен прирост более чем на 5 млрд кредитного портфеля в сегменте среднего и малого бизнеса. Обладая полным спектром инструментов для эффективной комплексной работы с предпринимателями, мы намерены продолжать наращивать объемы в этом направлении".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Банка ВТБ (ПАО)