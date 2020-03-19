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19.03.2020 04:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Благовещенске пьяный водитель наставил пистолет на полицейского

Текст: Юлия Гарднер

Житель Благовещенска стал фигурантом уголовного дела об угрозе применения насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

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17 марта экипаж ДПС остановил машину с пьяным 25-летним водителем. Во время составления административных протоколов тот подошел к дежурному автомобилю и начал нецензурно оскорблять полицейских.

"Затем подозреваемый извлек из кармана пневматический пистолет, имеющий внешнее сходство с пистолетом Макарова, отвел затвор в крайнее заднее положение, имитируя досылание патрона в патронник, после чего направил оружие на сотрудника ДПС", - сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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