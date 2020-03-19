В Благовещенске пьяный водитель наставил пистолет на полицейского

Житель Благовещенска стал фигурантом уголовного дела об угрозе применения насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

17 марта экипаж ДПС остановил машину с пьяным 25-летним водителем. Во время составления административных протоколов тот подошел к дежурному автомобилю и начал нецензурно оскорблять полицейских.

"Затем подозреваемый извлек из кармана пневматический пистолет, имеющий внешнее сходство с пистолетом Макарова, отвел затвор в крайнее заднее положение, имитируя досылание патрона в патронник, после чего направил оружие на сотрудника ДПС", - сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.